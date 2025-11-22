پخش زنده
پنج ماده مغذی در پرتقال، آن را به یک ابرمیوه تبدیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، پرتقال سرشار از ویتامین C، فیبر، آنتیاکسیدانها و ریزمغذیهایی است که میتواند از سلامت قلب تا بهبود سیستم ایمنی را تقویت کنند.
پرتقال و انواع آن از محبوبترین مرکبات جهان هستند. این میوههای شیرین و آبدار، سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، فیبر و آنتیاکسیدانهایی هستند که موجب تقویت سیستم ایمنی، کاهش خطر سرطان و بهبود جذب آهن می شوند.
فیبر، ویتامین C، فولات، فلاونوئید و کاروتنوئید از مواد موجود در پرتقال است.
فیبر علاوه بر کاهش بیماری قلبی، سرطان کولون و چاقی، با بهبود ترکیب باکتریهای روده، هضم را سرعت می بخشد و به سلامت دستگاه گوارش کمک میکند.
ویتامین سی با کاهش خطر بیماری قلبی و سرطان، بهبود جذب آهن و تقویت عملکرد سیستم ایمنی ارتباط دارد.
فولات از ویتامینهای گروه B است و برای تولید گلبولهای قرمز و ساخت پروتئینها ضروری است. این ویتامین برای زنان باردار اهمیت ویژهای دارد و از آنجا که دریافت فولات از رژیم غذایی کافی نیست، معمولاً مصرف مکمل اسیدفولیک در دوران بارداری توصیه میشود.
آنتی اکسیدان فلاونوئید،به کاهش فشار خون و التهاب کمک می کند و سلامت عروق خونی را بهبود می بخشد.
کاروتنوئیدها هم آنتیاکسیدانهایی هستند که رنگ نارنجی، قرمز یا زرد مرکبات را ایجاد میکنند و موجب کاهش خطر بیماریهای قلبی می شوند.