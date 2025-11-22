پنج ماده مغذی در پرتقال، آن را به یک ابرمیوه تبدیل می‌کند.

اَبَر میوه ای به نام پرتقال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، پرتقال سرشار از ویتامین C، فیبر، آنتی‌اکسیدان‌ها و ریزمغذی‌هایی است که می‌تواند از سلامت قلب تا بهبود سیستم ایمنی را تقویت کنند.

پرتقال و انواع آن از محبوب‌ترین مرکبات جهان هستند. این میوه‌های شیرین و آبدار، سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌هایی‌ هستند که موجب تقویت سیستم ایمنی، کاهش خطر سرطان و بهبود جذب آهن می شوند.

فیبر، ویتامین C، فولات، فلاونوئید و کاروتنوئید از مواد موجود در پرتقال است.

فیبر علاوه بر کاهش بیماری قلبی، سرطان کولون و چاقی، با بهبود ترکیب باکتری‌های روده، هضم را سرعت می بخشد و به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند.

ویتامین سی با کاهش خطر بیماری قلبی و سرطان، بهبود جذب آهن و تقویت عملکرد سیستم ایمنی ارتباط دارد.

فولات از ویتامین‌های گروه B است و برای تولید گلبول‌های قرمز و ساخت پروتئین‌ها ضروری است. این ویتامین برای زنان باردار اهمیت ویژه‌ای دارد و از آنجا که دریافت فولات از رژیم غذایی کافی نیست، معمولاً مصرف مکمل اسیدفولیک در دوران بارداری توصیه می‌شود.

آنتی اکسیدان فلاونوئید،به کاهش فشار خون و التهاب کمک می کند و سلامت عروق خونی را بهبود می بخشد.

کاروتنوئیدها هم آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که رنگ نارنجی، قرمز یا زرد مرکبات را ایجاد می‌کنند و موجب کاهش خطر بیماری‌های قلبی می شوند.