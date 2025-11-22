دواثر جدید اقتباسی در راه رسانه ملی، «مهاجر سرزمین آفتاب» و «آبنبات هل دار»، پخش اخبار در برنامه «به افق فلسطین» و با زیرنویس عبری و فصل جدید «رخ مادر»، خبر‌های «پشت صحنه»، است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دواثر جدید اقتباسی در راه رسانه ملی، «مهاجر سرزمین آفتاب» و «آبنبات هل دار». «مهاجر سرزمین آفتاب»، روایتی است از زندگی صبا بابایی مادر شهید ژاپنی. «آبنبات هل دار»، هم دیگر کتابیه که قراره تا پایان سال در سیما ورق بخورد.

رای اولین بار در رسانه ملی اتفاق افتاد، پخش اخبار در «به افق فلسطین» و با زیرنویس عبری. برنامه تحلیلی سیاسی «به افق فلسطین»، شبکه افق برای نخستین‌بار با زیرنویس عبری پخش می‌شود. باتوجه به رصد این برنامه در سرزمین‌های اشغالی، «به افق فلسطین»، تصمیم گرفته است در کنار زیرنویس فارسی، زیرنویس عبری اخبار را هم داشته باشد.

قرار است به زودی شبکه تلویزیونی عبری زبان در رسانه ملی راه‌اندازی شود.

فصل جدید «رخ مادر»، در شبکه یک سیما. فصل جدید این مجموعه مستند که طی ۵ ماه در ۱۳ قسمت تولید شده، بیشتر بر روایت قصه از زبان مادران شهدا تمرکز داشته و در این میان برای روایت داستان آنها از ایده بازسازی نیز کمک گرفته است.