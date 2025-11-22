پخش زنده
رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع از ادامه عملیات مهار آتشسوزی جنگلهای الیت چالوس با حضور ۷ بالگرد و یک فروند هواپیمای ایلوشین ۴۰ تنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوری رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح اعلام کرد: عملیات مهار آتشسوزی در منطقه الیت شهرستان چالوس طی پنج روز گذشته با بهکارگیری ناوگان هوایی گسترده در حال انجام است.
وی با اشاره به آغاز عملیات از روزهای ابتدایی حادثه گفت: در دو تا سه روز نخست، سه فروند بالگرد در منطقه مستقر بودند که موفق شدند بخشهایی از آتش را مهار کنند؛ اما به دلیل وزش باد مخالف و خشکی شدید پوشش گیاهی، شعلهها مجدداً گسترش یافت.
نوری افزود: در ادامه با افزایش نقاط درگیر حریق، ناوگان پروازی را تقویت کردیم و اکنون ۷ فروند بالگرد در حال عملیات هستند که دو فروند از آنها مأموریت هلیبورن نیروها و انتقال تیمهای عملیاتی به ارتفاعات را بر عهده دارند.
به گفته وی، روز گذشته هواپیمای ایلوشین نیروی هوافضای سپاه با ظرفیت ۴۰ تن دو مرتبه اقدام به آبپاشی گسترده کرد که تأثیر قابل توجهی در کنترل آتش داشت. پس از هر بار آبریزی این هواپیما، بالگردهای اطفایی بلافاصله وارد منطقه شده و عملیات دقیقتری را ادامه دادهاند.
نوری خاطرنشان کرد: امروز نیز دو نوبت دیگر عملیات آبپاشی توسط ایلوشین انجام شده و تا پایان روز تکرار خواهد شد. هماهنگی میان هواپیماها و بالگردها طبق یک برنامهریزی منسجم صورت میگیرد و جریان ترافیک هوایی منطقه کاملاً مدیریت شده است.
وی با قدردانی از مشارکت گسترده دستگاههای مختلف گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، هلال احمر، سپاه، ارتش، سازمان مدیریت بحران، منابع طبیعی و محیطزیست با تمام ظرفیت در حال اجرای عملیات هستند و تا این لحظه روند کار امیدوارکننده است.
رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح در پایان بیان کرد: از سوی برخی کشورهای همسایه نیز اعلام آمادگی شده، اما تلاش ما این است که بتوانیم با توان داخلی این حادثه را بهطور کامل مهار کنیم و نگرانی مردم منطقه را برطرف سازیم.