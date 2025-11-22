به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ولی پورمحمد افزود: این دستگاه ها شامل بولدوزر، لودر، گریدر، کامیون، برف خور، نمک پاش، تراکتور و سایر دستگاه های سبک و سنگین راهداری است که برای ارائه خدمت به رانندگان و مسافران و تسهیل تردد در فصل زمستان در راهدارخانه های استان مستقر می شوند.

وی اظهار کرد: علاوه بر تجهیزات راهداری، یک هزار و ۱۵۱ نفر از عوامل راهداری زمستانی نیز شامل نیروی انسانی ثابت، فصلی و پشتیبان در۷۳ باب راهدارخانه ثابت و موقت در قالب ۲۳۰ تیم راهداری برای خدمات رسانی به کاربران جاده ای ساماندهی شده اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی طول راه های زیرپوشش برف روبی استان را بیش از ۱۴ هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در راستای وظایف ذاتی خود با بسیج همه جانبه همکاران و بکارگیری کلیه امکانات و استقرار در مسیرهای حوزه استحفاظی و افزایش گشت های راهداری به ویژه در مسیرهای پرتردد اقدام به خدمات رسانی به مترددین جاده ها می کند.

پورمحمد با اشاره به آماده سازی و تجهیز ۶۱ باب راهدارخانه ها و مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی در راه های اصلی و فرعی برای امدادرسانی و ارایه خدمات به موقع به مسافران و کاربران راه ها، ادامه داد: عوامل راهداری آماده همکاری و تعامل با مسوولان استانی و شهرستانی از جمله فرمانداران، بخشداران و دهیاری ها، نیروهای انتظامی و پلیس راه، هلال احمر و سایر نیروهای امدادی و خدماتی برای افزایش ایمنی عبور و مرور در فصل زمستان هستند.

وی یادآور شد: رانندگان و مسافران نیز می توانند ۲۴ ساعته از راه تلفن گویای ۱۴۱، سامانه www.۱۴۱.ir و اپلیکیشن آنلاین ۱۴۱ در خصوص وضعیت راه ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.

آذربایجان‌ شرقی ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی دارد.