به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکانون حقوقدانان بسیج شهرستان آران وبیدگل گفت: این دفتر با ۱۵ میلیارد ریال هزینه درزمینی به مساحت ۱۵۰وزیربنای۱۴۰مترمربع باکمک خیران شهرستان افتتاح شدو به بهره بردای رسید.

محسن تاج افروزافزود: این دفترحداقل سه روزدرهفته میزبان مراجعه کنندگان است.

وی گفت: مشاوره حقوقی رایگان به ایثارگران و بسیجیان و عموم مردم، حضور در مساجد شهرستان و بیان مطالب حقوقی و آسیب‌ها، حضور در نماز جمعه‌های شهرستان و ثبت ثنا رایگان وبرگزاری جلسه‌های آموزشی حقوقی در مدارس با عنوان زنگ قانون از جمله خدماتی است که این دفتر ارائه می‌کند.