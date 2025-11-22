

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز از عضویت بیش از ۴۰ درصد جمعیت شهرستان در بسیج خبر داد و گفت: در راستای اجرای سند تحول ده‌ساله و بیانیه گام دوم انقلاب، طرح محلات اسلامی در ده نقطه مهریز سازماندهی و در حال اجرا است.

سرهنگ دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز به مناسبت هفته بسیج در جمع مردم و بسیجیان مهریز با اشاره به مأموریت‌های اصلی بسیج در تقویت حضور مردمی در عرصه‌های مختلف گفت: وظیفه ما ایجاد زمینه مشارکت همه اقشار جامعه در صحنه‌هایی است که انقلاب به آن نیاز دارد و بر همین مبنا ساختار بسیج در سطح محلات، مساجد و اقشار به‌صورت شبکه‌ای و فعال شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این جهت‌گیری بر اساس سند تحول ده‌ساله بسیج و اسناد بالادستی تنظیم شده افزود: امروز بیش از ۴۰ درصد جمعیت شهرستان مهریز در بسیج ثبت‌نام کرده و در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و خدماتی مشارکت می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز همچنین از پیشرفت طرح تحقق محلات اسلامی در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و سند اطلاعیه بسیج، تاکنون ده محله اسلامی سازماندهی شده و برنامه‌های اجرایی آن به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.

او هدف این طرح را تقویت هویت دینی و انقلابی، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی در مدیریت محلات عنوان کرد و گفت: بسیج تلاش دارد با فعال‌سازی حلقه‌های ارتباطی در محلات، محیطی سالم و پویا برای رشد فرهنگی و تربیتی جوانان فراهم کند.

سرهنگ دشت‌آبادی گفت: استمرار این مسیر نیازمند همراهی مردم و مسئولان است و بسیج مهریز آماده است ظرفیت خود را در خدمت حل مسائل و نیاز‌های محلی قرار دهد.