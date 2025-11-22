پخش زنده
مدیرعامل شرکت هلیکوپتری نوید هلالاحمر از انجام ۳۸ سورتی پرواز برای اطفای حریق در منطقه الیت چالوس خبر داد و گفت: بالگردهای آبپاش ما با بسکتهای ۴۰۰۰ لیتری در حال انجام عملیات هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاپیتان علی بهلولی مدیرعامل شرکت هلیکوپتری نوید جمعیت هلالاحمر اعلام کرد: از تاریخ ۲۶ آبان، عملیات گسترده اطفای حریق در منطقه عمومی الیت شهرستان چالوس با حضور ناوگان هوایی هلالاحمر آغاز شده است.
وی گفت: با سه فروند بالگرد شامل دو فروند میل آبپاش و یک فروند ۴۱۲ وارد منطقه شدیم و عملیات اطفای حریق را بهصورت ترکیبی شامل آبریزی هوایی و هلیبورن نیروهای عملیاتی به اجرا گذاشتیم.
بهلولی با اشاره به حجم عملیات افزود: تا این لحظه ۳۸ سورتی پرواز انجام شده است. بالگردهای آبپاش ما مجهز به بسکتهای ۴۰۰۰ لیتری هستند و در هر پرواز حجم قابل توجهی از آب را روی کانون آتش تخلیه میکنند.
او ادامه داد: منطقه به دلیل آتشسوزی گسترده، تحت تأثیر دود شدید قرار دارد، اما با رعایت فاصلهگذاریهای پروازی (سپریشن) و همکاری کامل تیمها، عملیات به شکل ایمن و منظم در حال اجراست. خوشبختانه روند پیشرفت مناسب است و تلاش داریم تا پایان امروز وضعیت حریق را به حالت پایدار برسانیم.
مدیرعامل شرکت هلیکوپتری نوید همچنین افزود: علاوه بر سه فروند بالگرد جمعیت هلالاحمر، چهار فروند بالگرد دیگر از یگانهای هوانیروز سپاه، هوانیروز ارتش، هوافضای سپاه و فراجا وارد منطقه شده و در حال عملیات هستند.
به گفته وی، دو فروند هواپیمای ایلوشین آبپاش وابسته به نیروی هوافضای سپاه نیز از دو روز گذشته در منطقه فعال هستند و هر کدام ظرفیت حمل ۴۰ هزار لیتر آب را دارند که نقش مهمی در کنترل گسترش آتش ایفا کرده است.
کاپیتان بهلولی در پایان تأکید کرد: تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا در سریعترین زمان ممکن آتشسوزی مهار شده و نگرانی مردم منطقه برطرف شود.