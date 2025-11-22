پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بازماندگی از تحصیل دانش آموزان دلایل مختلفی دارد و جلوگیری از آن، وظیفه دستگاههای مختلف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر با بیان اینکه بازماندگی از تحصیل دانش آموزان دلایل مختلفی دارد و جلوگیری از آن، وظیفه دستگاههای مختلف است، اظهار کرد: در دوره ابتدایی هیچ دانش آموزی نباید به دلیل قصور آموزشوپرورش، کمبود معلم و مدرسه، نداشتن هزینه کتاب و یا پوشاک از تحصیل بازبماند.
وی با اشاره به مشکلات دانش آموزان به ۲ زبانه در استان افزود: ۲ زبانه بودن یک فرصت است، اما در خوزستان به یک تهدید تبدیل شده است، آموزش و پرورش به دنبال افزایش ضریب نفوذ است تا جذب حداکثری داشته باشد و ضروری است بر روی زبان آموزی در دوره پیش دبستانی تمرکز شود.
علی فر افزایش جذب دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای و کارودانش را یکی دیگر از اولویتهای استان دانست و ادامه داد: خروج از بیکاری، رکود و رونق اقتصادی در گرو توجه به رشتههای مهارت آموز است تا دانشآموزانی متخصص تحویل جامعه دهیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان اضافه کرد: توسعه رشته ریاضی فیزیک از دیگر اولویتهای سیستم آموزش و پرورش است در این راستا باید زیرساختها ارتقا یابد.
وی میگوید: طی چند روز گذشته جلسه رسیدگی وضعیت آموزش در استان با حضور ۹ هزار مدیر مدرسه و معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان به صورت برخط برگزار شد و امید است این جلسات راهی برای بالندگی و پیشرفت هر چه بیشتر مجموعه آموزشی استان باشد.
علی فر عنوان کرد: در مدرسه ۲ نوع آموزش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد و دانش آموز از رفتار و عملکرد مسئولان مدرسه الگوپذیری میکنند به همین دلیل باید به نحوه آموزش دانش آموزان بسیار توجه کرد.