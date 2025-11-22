ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "حسین رحیمی" با اشاره به اینکه وجود نوسانات موجود در بازار نهاد‌های دامی مشکلاتی را در حوزه کالای اساسی ایجاد کرد، گفت: با توجه به نوسانات موجود در بازار نهاده‌های دامی که در نتیجه احتکار برخی سوداگران و محتکران انجام شد و منتج به افزایش قیمت برخی محصولات و ایجاد چالش در بازار این حوزه گردید و به این منظور پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشکیل کارگروه تخصصی، رصد و پیگیری وضعیت نهاد‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با احتکار کالا‌های اساسی از مهمترین ماموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا است افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گزارش مردمی با اجرای طرح سراسری از ابتدای آبان ماه تا کنون بیش از ۶۸ هزار تن انواع نهاده دامی کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری ۵۱ متهم و تشکیل ۳۰ فقره پرونده در این زمینه، ادامه داد: ارزش کالای مکشوفه نزدیک به یک همت برآورد می‌شود.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ بصورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان داشت: بطور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.