به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمال‌الدین میرجعفریان، شب گذشته پس از برگزاری جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران گفت: فعالیت‌های ورزشی مدارس در فضای باز متوقف شده و کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای، بانوان باردار و دارندگان کودکان خردسال می‌توانند با ارائه مستندات از دورکاری استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران اضافه کرد: بر این اساس شهرداری تهران از صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک منع شده و فعالیت تولیدی معادن شن و ماسه و همچنین کارخانه‌های سیمان تهران و سیمان شمال متوقف خواهد شد.

وی گفت: بر اساس این مصوبات، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می شود.

میرجعفریان افزود: پلیس راهور استان تهران موظف شده از تردد وسایل نقلیه دارای آلایندگی قابل رویت جلوگیری کند، همچنین از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌های مسافربری جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان این که فعالیت‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل نشده است، گفت: مقامات آموزشی استان تهران با استناد به «لزوم حضور دانش‌آموزان و خسارت‌های ناشی از آموزش مجازی» با تعطیلی مراکز آموزشی مخالفت کرده‌اند و فقط مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های استان به جز فیروزکوه از شنبه یکم تا چهارشنبه پنجم آذر تعطیل شدند.

میرجعفریان تاکید کرد: استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت برای گروه‌های حساس و شاغلانی که در فضای باز فعالیت می‌کنند، ضروری است، همچنین پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی در مناطق پرتردد مستقر خواهند شد.

وی گفت: بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، نظارت بر واحدهای آلاینده و سوخت مصرفی نیروگاه‌ها تشدید شده و تخلف از مقررات به دادستانی گزارش خواهد شد.

میرجعفریان اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از پایان شرایط اضطرار، گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه دهند.