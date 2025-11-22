به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ از ۲۰۰ دانش آموز نمونه شهری وروستایی که در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، المپیاد‌ها، ورزشی و مهارتی دارای خلاقیت ونوع آوری بودند، تجلیل شد.

مدیرعامل انجمن نیک گام آمل گفت: برای برگزاری این همایش از هر مدرسه ۲ تا ۳ دانش آموزان مستعد وبرتر به انجمن نیک گام معرفی شدند که تاکنون دیده نشده بودند.

اسماعیل محمدی با بیان اینکه انجمن نیک گام آمل درکنار وهمراه با اداره آموزش وپرورش وحمایت از دانش آموزان مستعد وبرتر همت وتلاش می‌کند، افزود: درپیشبرد برنامه‌های انجمن نیک گام، خیران زیادی همراه شدند و درچندین برنامه گذشته هم با حمایت وهمراهی خیران از دانش آموزان زیادی درسال‌های اخیر تجلیل شد.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان آمل، هم دراین مراسم، برگزاری آیین تجلیل از دانش آموزان برتر توسط انجمن‌ها وتشکل‌های مردمی را نوعی قدرشناسی از تلاش‌های دانش آموزان مستعد و نخبه اعلام کرد و گفت: این اقدام همچنین باعث ایجاد انگیزه برای دیگر دانش آموزانی که کمتر دیده می‌شوند، نیز خواهد شد.

مرتضی عسگری با بیان اینکه این شهرستان دارای افتخارات و مفاخری ارزشمند است، افزود: در حوزه دانش آموزی، دانش آموزان آملی، همواره در المپیاد‌های علمی داخلی و بین المللی در رشته‌های مختلف فیزیک، شیمی و زیست شناسی، ریاضی و ورزشی افتخارآفرین و رتبه کسب کردند.

در پایان به ۱۲ دانش آموز منتخب این دوره نیز هدیه ویژه که ۱۲ دستگاه دوچرخه بوده، اهداء شد.

شهرستان ۴۲۰ هزار نفری آمل، دارای بیش از ۷۰ هزار دانش آموز درمقاطع مختلف تحصیلی است.