رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح تهاتر و توزیع بذر اصلاح‌شده در استان خبر داد.

آغاز طرح تهاتر و توزیع بذر اصلاح‌شده در چهارمحال و بختیاری

آغاز طرح تهاتر و توزیع بذر اصلاح‌شده در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: بزودی طرح تهاتر بذر خودمصرفی کشاورزان با بذر اصلاح‌شده و گواهی‌شده اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، بذر‌های کم‌کیفیت سال گذشته که به دلیل خشکسالی قدرت جوانه‌زنی پایینی دارند، توسط شرکت‌های تولید بذر جمع‌آوری و در مقابل، بذر‌های ضدعفونی‌شده و استاندارد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت: تاکنون حدود ۳۵ درصد بذر اصلاح‌شده در سطح استان توزیع شده است.