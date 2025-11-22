پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح تهاتر و توزیع بذر اصلاحشده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: بزودی طرح تهاتر بذر خودمصرفی کشاورزان با بذر اصلاحشده و گواهیشده اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در این طرح، بذرهای کمکیفیت سال گذشته که به دلیل خشکسالی قدرت جوانهزنی پایینی دارند، توسط شرکتهای تولید بذر جمعآوری و در مقابل، بذرهای ضدعفونیشده و استاندارد در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت: تاکنون حدود ۳۵ درصد بذر اصلاحشده در سطح استان توزیع شده است.