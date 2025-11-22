پخش زنده
امیر سرتیپ جهانشاهی گفت: نیروی زمینی ارتش با داشتن نیروی انسانی کارآمد، مؤمن و شهادتطلب، بهرهمندی از تجهیزات بهروز و استفاده از تجارب ارزنده نبرد ۱۲ روزه، آماده پاسخگویی به هرگونه تهدیدات احتمالی دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع فرماندهان این نیرو گفت: با نصبالعین قراردادن منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) و استفاده از تجربیات دوران جنگ به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، منشور حرکتی نیروی زمینی، بر پایه ۵ اصل راهبردی ولایتمحوری، عدالتمحوری، کارآمدی، فناوری و مهارتافزایی تبیین شده است.
فرمانده نزاجا افزود: براساس این ۵ اصل و اوامر رهبری عظیمالشأن (مدظلهالعالی) در حکم انتصاب اینجانب، مبنی بر "تلاش شایسته برای ارتقاء تحرک، کارآمدی، سرمایه انسانی و تسلیحات و تجهیزات در پاسخگویی به تهدیدات به روز با بهرهگیری از بنیه معنوی و تجارب و ظرفیتها و فناوریهای نوپدید"، مسیر حرکتی خود را ترسیم و انشاالله به سمت افقی روشن حرکت میکنیم.
امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به ضرورت استفاده از نخبگان علمی تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش با استفاده از نخبگان علمی، شرکتهای دانشبنیان، فناوریهای نوپدید به خصوص با بهرهگیری از "هوش مصنوعی"، امروز به سطح بالایی از توان رزمی رسیده و با داشتن نیروی انسانی کارآمد، مؤمن و شهادتطلب، تسلیحات و تجهیزات بهروز و استفاده از تجارب ارزنده پیشکسوتان و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ، آماده پاسخگویی به هرگونه تهدیدات احتمالی دشمنان است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه امروز با جنگ شناختی و ترکیبی روبرو هستسم، تاکید کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وقتی با جنگ سخت نتواستهاند به اهداف شوم خود دست یابند وارد جنگ نرم با جمهوری ایران شدهاند که به یاری خداوند متعال، رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران و قدرت و توانایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تمامی نقشه های دشمنان را خنثی خواهیم کرد.
وی با اشاره به اقدامات نزاجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان داشت: نیروی زمینی ارتش با استقرار ۱۰ تیپ برای مراقبت از مرزها، بهرهگیری از پهپادهای آرش ۱ و ۲ در حمله به سرزمینهای اشغالی، استقرار سامانههای پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی به منظور همافزایی و پشتیبانی از پدافند هوایی و نیروی هوافضای سپاه و همچنین با استفاده از سامانههای پدافندی جدید، بهمنظور سرنگونی پهپادهای دشمن و ممانعت از دستیابی دشمنان به اهداف شوم خود، در میدان جنگ حضوری فعال داشت.
امیر سرتیپ جهانشاهی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی و پدافند هوایی در سطح نیروهای مسلح، ناگفتههای زیادی دارد افزود: ورود نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی و پدافند هوایی نوید یک نیروی زمینی متحرک، چابک و حاضر به کار را میدهد که میتواند در جنگهای احتمالی آینده حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یگان پهپاد و گروه پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش اقدامات موثری را در ساقط کردن پهپادها و هواگردهای دشمن داشتهاند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به برنامههای پیشرو در این نیرو تاکید کرد: به منظور بهروزرسانی تسلیحات و تجهیزات، با بهرهگیری از نخبگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای جدید و نوپدید در راستای ارتقاء توان و آمادگی رزم نیرو، چندمهارتی کردن کارکنان، ارتقاء معیشت و روحیه آنان و مهیا کردن یک نیروی زمینی متحرک، چابک و کارآمد، ارتقاء سطح جنگال، موشکی، توپخانه، فرماندهی کنترل برنامهریزی کرده و گام برداشتهایم.