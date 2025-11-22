\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0\u00a0\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646\u0639\u0644\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06f3\u06f0 \u063a\u0631\u0641\u0647 \u0648 \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .\u00a0\n