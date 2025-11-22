به مناسبت هفته بسیج، ۴ تیم پزشکی شامل پزشک عمومی، مامایی، روانشناسی، تزریقات در مسجد سیدالشهدا حضور یافتند و خدمات رایگان درمانی به مردم ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ جعفر کشاورز جانشین سپاه شهرستان سلماس اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج، ۴ تیم پزشکی شامل پزشک عمومی، مامایی، روانشناسی، تزریقات در مسجد سیدالشهدا حضور یافتند و خدمات رایگان درمانی به مردم ارائه کردند.

او افزود: این اقدام با هدف خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه و ارتقای سلامت عمومی اجرا شد.

جانشین سپاه سلماس بیان کرد: هفته بسیج یادآور روحیه خدمت و ایثار بسیجیان است وبسیج تنها در میدان دفاع حضور ندارد بلکه در عرصه سلامت و خدمت‌رسانی نیز همراه مردم است.

او تأکید کرد: سپاه و بسیج جامعه پزشکی آماده‌اند در هر زمان و مکان که نیاز باشد، با تمام توان در کنار مردم قرار گیرند و خدمات رایگان و تخصصی ارائه دهند.