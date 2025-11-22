پخش زنده
مراسم روز مزرعه چغندر قند با حضور کارشناسان پهنههای تولیدی و جمعی از کشاورزان نیشابوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس چغندرقند مدیریت زراعت سازمان خراسان رضوی گفت: برای اجرای الگوی کشت در جهت تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی، مراسم روز مزرعه چغندر قند با حضور کارشناسان پهنههای تولیدی و جمعی از کشاورزان برگزار شد.
محمد احمدی افزود: در این مراسم کشاورزان با آخرین یافتههای علمی در زمینه مقایسه ارقام چغندر قند با طول دوره رشد کوتاه تر، تغذیه و آبیاری مزرعه آشنا شدند این گونه برنامهها بستری مناسب را برای افزایش ضریب نفوذ دانش در سطح پهنههای تولیدی فراهم میآورد.
وی با تاکید بر توانمند بودن بخش خصوصی در افزایش بهره وری ادامه داد: این روز مزرعه با هدف مقایسه ارقام چغندر در مزرعه ۴ هکتاری اردشیر بهرامی در روستای نوروز آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور برگزار شد.
رئیس اداره تولیدات گیاهی نیشابور نیز با اشاره به توسعه کشت چغندرقند در شهرستان نیشابور گفت: جهت آشنایی کشاورزان با مسائل فنی کشت، مراسم روز مزرعه چغندر قند با حضور کارشناسان پهنههای تولیدی و جمعی از کشاورزان شهرستان نیشابور، تربت حیدریت و تربت جام برگزار شد.
محمد شهریان افزود: طبق الگوی کشت ابلاغی تعهد ۴۵۰ هکتار کشت چغندرقند را در امسال داریم که دو شهرستان نیشابور و میان جلگه مستعد کشت این محصول هستند و از این مقدار حدود ۱۰۰ هکتار در شهرستان میان جلگه و بقیه در سایر نقاط شهرستان نیشابور انجام شده است.
مدیر بخش کشاورزی بخش خصوصی معرفی کننده بذر مارینیا در حاشیه این مراسم گفت: امروزه به لطف فعالیتهای اصلاحی محققین از ارقامی با عملکرد و عیار بالا برخوردار هستیم که نیازمند ترویج آن در بین کشاورزان هستیم و روز مزرعه یکی از روشهای مؤثر در این راه است.
صادق زرقیی افزود: رقم مارینیا یک رقم با طول دوره رشد کوتاه تر، عملکرد و عیار بالا میباشد که حدود ۲ هزار و ۵۵۰ متر مکعب نسبت به ارقام مرسوم نیاز آبی کمتری دارد.
در پایان اردشیر بهرامی کشاورز نمونه و پیشرو کشت چغندر قند در شهرستان، تجربیات خود را با سایر کشاورزان در میان گذاشت.