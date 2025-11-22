پخش زنده
عنوان نایب قهرمانی پومسه انفرادی بانوان در بازیهای المپیک ناشنوایان به مریم خدابنده اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نهایی رقابتهای پومسه بانوان بازیهای المپیک ناشنوایان، مریم خدابنده به مصاف نماینده کره جنوبی رفت. او در این مبارزه امتیاز ۸.۳۸۳ را به دست آورد و نایب قهرمان شد.
مریم خدابنده به ترتیب با پیروزی مقابل پومسهروهای ترکیه، قزاقستان و ژاپن وارد مرحله نهایی شد.
پیش از این، مرتضی رضا صفت هم نایب قهرمان پومسه انفرادی مردان شده بود، ضمن اینکه ترکیب این دو ورزشکار در بخش میکس پومسه صاحب مدال برنز شده بود.
مدال نقره خدابنده، پانزدهمین مدال کاروان ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.