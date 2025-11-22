پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای جاویدالاثر مسجدسلیمان همزمان با ورود پیکر مطهر شهید گمنام به این شهرستان با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم معنوی یادواره شهدای جاوید الاثر در کنار مهمان ویژه شهرستان شهید گمنام و سوگواره ایام فاطمیه با حضور فرماندار، امام جمعه، محمد عسکری رئیس بنیاد شهید و پرسنل و جمعی از مسئولین شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر در فضایی آکنده از عطر ایمان، نورانیت و دلدادگی به راه روشن شهیدان شد.
حجتالاسلام والمسلمین چراغیان امام جمعه موقت مسجدسلیمان در سخنانی بر مقام بیبدیل شهدا تأکید کرد و یاد آنان را چراغ هدایت جامعه دانست.
همچنین سردار اسماعیلزاده راوی دفاع مقدس، با بیان خاطرات و روایتهایی از مجاهدتهای سالهای جهاد، حالوهوای حماسی و معنوی مراسم را افزونتر کرد.
اجرای مداحی توسط مداحان اهل بیت (ع) و اجرای گروه نمایش آیینی «سفیران عشق» بر شکوه این برنامه افزود و فضای سوگواری ایام فاطمیه را در یادمان شهدا عمیقتر ساخت.