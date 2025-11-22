به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسابقات با حضور هشت تیم از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، زنجان، همدان، اصفهان، سمنان و فارس در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ، پس از تیم سمنان ، استان‌های همدان و آذربایجان غربی مقام دوم و سوم را کسب کردند .

عناوین چهارم تا ششم هم به ترتیب به استان‌های کرمانشاه، زنجان و فارس رسید.

برترین‌های کشور در این دوره از رقابت‌ها برای حضور در مسابقات باشگاه‌های آسیا آماده می‌شود.