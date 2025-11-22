پخش زنده
۳ هزار فشنگ جنگی در محدوده کوی عباره خرمشهر کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر گفت: پس از دریافت گزارشهای اطلاعاتی مبنی بر احتمال ورود محمولهای از سلاح و مهمات به شهرستان، دستورات قضائی لازم برای شناسایی عوامل صادر و تیمهای عملیاتی وارد عمل شدند.
محمد سلیمانی افزود: در هماهنگی مشترک میان نیروی انتظامی و اداره اطلاعات، مأموران موفق شدند محموله مورد نظر را در یکی از نقاط مسکونی کوی عباره شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه توقیف کنند.
او ادامه داد: متهم پرونده هنگام مواجه با مأموران اقدام به تیراندازی کرده و از محل گریخته است، اما خودروی وی در صحنه توقیف و تعداد ۳ هزار فشنگ جنگی در بستههای ۲۰۰ تایی از داخل خودرو کشف شده است.
دادستان خرمشهر گفت: هویت متهم اصلی شناسایی شده و تلاش برای بازداشت او و سایر عوامل مرتبط ادامه دارد و پرونده برای بررسی دقیق زوایای آن در مرحله تحقیقات تکمیلی است.