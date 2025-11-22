به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: در اولین روز از هفته بسیج برنامه میقات صالحین در مصلی‌های نماز جمعه چهار نقطه در سطح شهرستان برگزار شد.

علی اصغر پوربهشت با بیان اینکه صد و چهل و نه حلقه صالحین و حلقه تربیتی صالحین با مشارکت اقشار مختلف بسیج در شهرستان کهگیلویه تشکیل شده است افزود: این حلقات در مقاطع سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و میانسالان فعال هستند.

پور بهشت اضافه کرد: در این حلقات تحت شبکه تربیتی صالحین اقدامات خوبی در سطح شهرستان از جمله برگزلری برنامه‌های تربیتی قرآنی اخلاقی و مباحث تبیینی در سطح شهرستان در بین این جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۳ هزاربسیجی در حلقه‌های صالحین شهرستان کهگیلویه حضوری فعال دارند ادامه داد: تعداد قابل توجهی از این حلقه‌ها در سطح شهرستان با حضور در مصلای نماز جمعه شهر دهدشت تحت عنوان برنامه میقات صالحین دور هم جمع شدند تا با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.