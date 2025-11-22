به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواسط هفته جوی پایدار بر روی استان حاکم است و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی یا مه رقیق و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه تا روز سه شنبه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت، افزود: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۲۹.۶ و بستان با دمای ۶.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۳ و کمینه دمای ۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.