به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از روز اول آذر تا چهارشنبه پنجم آذر طرح زوج و فرد شهر تهران از در منزل اجرا می‌شود و فروش مجوز روزانۀ طرح ترافیک توسط شهرداری ممنوع است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: شهروندانی که برخلاف طرح اعلام شده از منزل خارج شوند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اعمال قانون خواهند شد.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور تصریح کرد با توجه به اجرای طرح فوق پلیس راهور با وسایل نقلیه دودزا برخورد جدی خواهد داشت و برگه معاینه فنی این وسایل نقلیه ابطال خواهد شد.