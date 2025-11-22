استان مرکزی با تحقق ۵۳.۲ درصد وام ازدواج نسبت به کل متقاضیان، بالاترین میزان پرداخت وام ازدواج جوانان در کشور را داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: این استان تا پایان مهرماه سال جاری با تحقق ۵۳.۲ درصد وام ازدواج نسبت به کل متقاضیان، بالاترین میزان پرداخت وام ازدواج جوانان در کشور را داشته است.

احمدی افزود: در راستای تسهیل ازدواج جوانان، تا پایان مهرماه امسال استان مرکزی بالاترین میزان تحقق وام ازدواج در کشور را ثبت کرده است.

تاکنون ، ۶۷۳۲ فقره وام ازدواج به مبلغ ۲۲۴۸۸۸۰۰ میلیون ریال در استان پرداخت شده است.