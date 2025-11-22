به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ سیدرضا پورزینال افزود: ۲۹ خرداد ۱۴۰۴ در پی حمله ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرستان بستان آباد ۱۰ نفر از پاسداران و سربازان حریم ولایت در این شهرستان به فیض شهادت نایل آمدند.

وی ادامه داد: همسنگران و رفقای این شهدای گرانقدر، با برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره دوستان شهیدشان را گرامی داشتند.

سرهنگ پور زینال ادامه داد: در کنار سفره احسان و مراسم بزرگداشت، هزینه آزادی یک نفر از زندانیان جرائم غیرعمد به مبلغ ۲۹۰ میلیون ریال نیز به همّت سربازان ناحیه مقاومت بسیج بستان آباد جمع آوری و در احسان شهدا آزاد شد.