به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی گفت: در راستای حفظ و ارتقای سلامت شهروندان نظارت‌های شبانه‌روزی بر بهداشت مواد غذایی به ویژه در ایام ملی و مذهبی تشدید شده است.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال، بازرسان بهداشت محیط در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز موفق به کشف و معدوم‌سازی حدود ۱۵۶ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته شدند.

دکتر شریفی اظهار داشت: این مواد از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی جمع‌آوری و از دسترس مصرف‌کنندگان خارج گردید. با متخلفان نیز برخورد قانونی قاطع صورت گرفت.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان از شهروندان درخواست در صورت مشاهده هرگونه مواد غذایی مشکوک یا تاریخ‌مصرف‌گذشته، بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش دهند تا بازرسان بهداشت محیط در اسرع وقت به شکایات رسیدگی کنند.