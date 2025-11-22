پخش زنده
امروز: -
مردم مؤمن روستای تمای تکاب در سوگ دخت نبی مکرم اسلام اشک ماتم ریختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این آیین که در حسینیه روستای تمای تکاب برگزار شد عزاداران فاطمی سینه زنان در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) اشک ماتم ریختند.
حجت الاسلام محمد رضا عبدی استاد حوزه در این محفل گفت: بهره مندی از محافل اهل بیت خصوصا حضرت فاطمه زهرا (س) سعادت اخروی را به همراه خواهد داشت.
حجت الاسلام عبدی افزود: محبت به حضرت فاطمه زهرا (س) قلبها را صیقل داده و موجب سعادت بشریت میشود.
وی گفت: معنویت محافل اهل بیت (ع) در زندگی مشتاقان و مؤمنین مشهود بوده و سعادت ابدی را توشه راهشان میکند.
در پایان این آیین معنوی خیر نیکوکار روستای تمای عزاداران را به سفره اطعام فاطمی مهمان کرد.