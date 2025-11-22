رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان به تبلیغات فضای مجازی درباره صدورجعلی کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی اعتماد نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "رحمان علیدوست" افزود: تبلیغات فضای مجازی در خصوص صدور کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نبوده و اینگونه تبلیغات در خصوص صدورکارت‌ها جعلی بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارند ودر هیچ مرجع اداری و قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال این مورد ندارد.

وی ادامه داد: بحث جعل و دسیسه کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارت‌های پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی راه‌های سوء استفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.

سردار علیدوست افزود: افرادی که برای گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شده‌اند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اند، برای طرح شکایت می‌بایست به مراجع قضایی مراجعه کرده تا از تداوم این گونه جرم‌ها و کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنند.

این مقام ارشد انتظامی گفت:تنها مرجع قانونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات خدمت سربازی پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا در پیام رسان‌های داخلی سازمان (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ می‌باشد و مشمولان و خانواده‌های آنان از اعتماد به سایر منابع اطلاع رسانی خودداری کنند.