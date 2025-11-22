به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا گفت: قرقاول‌های خزری در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان صومعه سرا با هدف علمی و حفاظتی و با استفاده از روش‌های تخصصی سرشماری می‌شوند.

امین آقایی با بیان اینکه برای سرشماری قرقاول‌های خزری، ۵ زیستگاه مناسب این پرنده انتخاب شده است افزود: کارشناسان و محیط‌بانان با حضور در این ایستگاه‌ها، سرشماری را با دو روش علمی شامل ثبت آوای پرنده و مشاهده مستقیم انجام می‌دهند. وی افزود: داده‌های گردآوری‌شده از این سرشماری، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌های حفاظتی آینده خواهد بود و کمک می‌کند تا اقدامات مؤثرتر و هدفمندتری در راستای حفظ و افزایش جمعیت قرقاول خزری صورت گیرد.