سرشماری پاییزه قرقاول خزری در زیستگاههای طبیعی شهرستان صومعهسرا، با هدف حمایت از گونههای بومی این پرنده در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعهسرا گفت: قرقاولهای خزری در زیستگاههای طبیعی شهرستان صومعه سرا با هدف علمی و حفاظتی و با استفاده از روشهای تخصصی سرشماری میشوند.
امین آقایی با بیان اینکه برای سرشماری قرقاولهای خزری، ۵ زیستگاه مناسب این پرنده انتخاب شده است افزود: کارشناسان و محیطبانان با حضور در این ایستگاهها، سرشماری را با دو روش علمی شامل ثبت آوای پرنده و مشاهده مستقیم انجام میدهند. وی افزود: دادههای گردآوریشده از این سرشماری، مبنای اصلی برنامهریزیهای حفاظتی آینده خواهد بود و کمک میکند تا اقدامات مؤثرتر و هدفمندتری در راستای حفظ و افزایش جمعیت قرقاول خزری صورت گیرد.