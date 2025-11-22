پخش زنده
امروز: -
مرکز راهبری و پایش بار شرق خراسان رضوی با حضور مدیرعامل برق استان، نماینده مردم در مجلس و معاون استاندار در تربتحیدریه رسماً افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر برق شهرستان تربتحیدریه گفت: راهاندازی مرکز راهبری، امکان رصد هوشمند، کنترل لحظهای و مدیریت دقیق بار را فراهم میکند و نقش مهمی در کاهش خاموشیها و ارتقای کیفیت برقرسانی خواهد داشت.
مهدی رستمی پور افزود: برای ساخت این مرکز ۶ میلیارد تومان هزینه شده است و سالن جدید مدیریت برق افتتاح شد این سالن با هدف ایجاد فضای استاندارد برای نشستهای تخصصی، جلسات مدیریتی و دورههای آموزشی طراحی و تجهیز شده است.
وی ادامه داد: خودروی بالابر خط گرم فرمان از نزدیک، با قابلیت انجام عملیات بر روی خطوط برق تحت فشار، بدون نیاز به قطع برق، نقش بسیار مهمی در کاهش خاموشیها و افزایش ایمنی و سرعت عملیات دارد. این دو دستگاه خودروی تخصصی جدید با مجموع اعتبار ۲۷ میلیارد تومان رونمایی شد.
رستمیپور گفت: خودروی جدید بخش اتفاقات و عملیات نیز با تجهیزات کامل و طراحی ویژه شرایط اضطراری، توان واکنش سریع تیمهای عملیاتی را افزایش داده و پایداری خدمترسانی در مواقع بحرانی را تقویت میکند.
رستمیپور تأکید کرد که مجموعه اقدامات امروز، بخشی از برنامه توسعه زیرساختی مدیریت برق برای تقویت شبکه، کاهش خاموشیها و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان شرق استان است.