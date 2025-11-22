پخش زنده
محققان پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور موفق شدند با استفاده از ایمپلنت هورمونی سنتتیک آهسته رهش، روش تکثیر مصنوعی ماهی باس دریایی آسیایی را بهبود دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین هوشمند، رئیس پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور افزود: در این پروژه از ایمپلنتهای هورمونی گونادوتروپین آهسته رهش مایعی به شیوه تزریقی استفاده شده است.
وی اضافه کرد: این نسل جدید هورمونها قادرند بین ۷۲ تا ۹۶ ساعت به طور مداوم هورمون آزاد کنند که این امر منجر به بهبود درصد لقاح، افزایش نرخ تخمگشایی و در نهایت تولید لاروهایی باکیفیتتر میشود.
هوشمند تصریح کرد: سرعت رهش در هورمونهای سنتتیک عادی بسیار کمتر و بین ۱۲ تا ۳۶ ساعت است که این تفاوت، مزیت بزرگ فناوری جدید را نشان میدهد.
وی در ادامه به موفقیتهای دیگر این پژوهشکده اشاره کرد و بیان داشت: محققان ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی در سال ۱۴۰۱ موفق به دستیابی به زی فناوری تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی شدند و در سه سال گذشته پروژههای مشترکی را با دانشگاههای مختلف و شرکتهای دانشبنیان در جهت ارتقا زی فناوری تکثیر و القا رسیدگی و تغییر جنسیت در ماهی باس دریایی آسیایی اجرا کردهاند.
هوشمند اظهار کرد: این دستاورد جدید و با ارزش با تلاش شبانهروزی محققان پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور و با همکاری ارزشمند دانشگاه گیلان و حمایت مالی بنیاد علم ایران در قالب یک طرح پژوهشی مشترک به ثمر نشسته است و نویدبخش آیندهای روشنتر برای تولید و پرورش اینگونه ارزشمند آبزی در کشور است