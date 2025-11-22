به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین هوشمند، رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور افزود: در این پروژه از ایمپلنت‌های هورمونی گونادوتروپین آهسته رهش مایعی به شیوه تزریقی استفاده شده است.

وی اضافه کرد: این نسل جدید هورمون‌ها قادرند بین ۷۲ تا ۹۶ ساعت به طور مداوم هورمون آزاد کنند که این امر منجر به بهبود درصد لقاح، افزایش نرخ تخم‌گشایی و در نهایت تولید لارو‌هایی باکیفیت‌تر می‌شود.

هوشمند تصریح کرد: سرعت رهش در هورمون‌های سنتتیک عادی بسیار کمتر و بین ۱۲ تا ۳۶ ساعت است که این تفاوت، مزیت بزرگ فناوری جدید را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به موفقیت‌های دیگر این پژوهشکده اشاره کرد و بیان داشت: محققان ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی در سال ۱۴۰۱ موفق به دستیابی به زی فناوری تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی شدند و در سه سال گذشته پروژه‌های مشترکی را با دانشگاه‌های مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت ارتقا زی فناوری تکثیر و القا رسیدگی و تغییر جنسیت در ماهی باس دریایی آسیایی اجرا کرده‌اند.

هوشمند اظهار کرد: این دستاورد جدید و با ارزش با تلاش شبانه‌روزی محققان پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور و با همکاری ارزشمند دانشگاه گیلان و حمایت مالی بنیاد علم ایران در قالب یک طرح پژوهشی مشترک به ثمر نشسته است و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای تولید و پرورش این‌گونه ارزشمند آبزی در کشور است