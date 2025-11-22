پخش زنده
پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرستانهای فارس تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با دهه فاطمیه مردم ولایتمدار استان فارس در شهرها و شهرستانهای بختگان، مشکان، سپیدان، فیروزآباد، کازرون، لارستان و مرودشت شهدای گمنام را با استقبال و حضوری پر شور تشییع کردند.
کاروان پیکرهای شهدای دفاع مقدس ۲۶ آبان و همزمان با ایام فاطمیه وارد استان فارس شد.
قرار است همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شش تن از این شهدای گمنام در شهرستانهای قیروکارزین، جهرم، شیراز و ممسنی خاکسپاری میشوند و پیکر مطهر ۱۰ تن از شهدا بعد از مراسم به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل خواهند شد.