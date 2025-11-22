پخش زنده
مسئول و کارشناس مکانیزاسیون به همراه رئیس اداره فناوریهای مکانیزه استان، طی بازدیدی میدانی از تراکتورهای فعال در مرحله پایلوت طرح رصد، از جزئیات این طرح مهم آگاه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حدادی، مسئول مکانیزاسیون شهرستان، اعلام کرد: در این طرح، ۴ دستگاه تراکتور از رستههای مختلف نیمهسنگین و سنگین به سیستمهای دقیق برای دادهبرداری در عملیات مختلف کشاورزی مجهز شدهاند.
وی افزود که با مقایسه و تطبیق دادههای خروجی این تراکتورها و میزان سوخت وارد شده به مخزن، میتوان مصرف واقعی دستگاه را به دقت محاسبه کرد.
حدادی هدف از این بازدید را بررسی مشخصات فنی تراکتورها، وضعیت بهرهبرداری، محل استقرار و میزان کارکرد آنها عنوان کرد.
او همچنین اشاره کرد که اطلاعات مربوط به مالکیت و استفاده از سوخت یارانهای در سامانه ثبت و تطبیق شده است.
وی تأکید کرد:در صورت موفقیت این طرح، توزیع سوخت تراکتورها به طور کاملاً عادلانه و بر اساس مصرف واقعی در عملیات مستقیم کشاورزی خواهد بود.
او همچنین بر اهمیت آموزش بیشتر بهرهبرداران در خصوص اجرای این طرح و آشنایی با مزایای آن تأکید نمود.
مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه به دنبال ارتقاء بهرهوری و بهینهسازی مصرف سوخت در ماشینآلات کشاورزی، حمایت از کشاورزان و تأمین دسترسی عادلانه به منابع انرژی را از اهداف کلیدی خود میداند.