دستگیری عاملان تیراندازی به یک جوان در الیگودرز
فرمانده انتظامی الیگودرز از دستگیری سه نفر در پی مجروحیت یک جوان بر اثر شلیک سلاح گرم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ علی اسدالهی گفت:پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال یک جوان مجروح به بیمارستان،مأموران انتظامی استان با حضور در بیمارستان مورد نظر افرادی که مجروح را به بیمارستان رسانده بودند،شناسایی و بازداشت کردند.
فرمانده انتظامی الیگودرز افزود:فرد مجروح هماکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و وضعیت او توسط تیم درمانی در حال پیگیری است.
سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه با انجام تحقیقات تکمیلی،مالک سلاح شناسایی و دستگیر شده گفت:مأموران ضمن حضور در صحنه ی حادثه،یک قبضه سلاح وینچستر بههمراه تعدادی فشنگ کشف کردند.
فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه بررسی انگیزه و جزئیات دقیق وقوع حادثه در پلیس آگاهی ادامه دارد،تأکید کرد: پس از تکمیل تحقیقات،اطلاعات تکمیلی بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی ضمن هشدار نسبت به نگهداری و حمل سلاحهای غیرمجاز افزود:استفاده از سلاح غیرمجاز علاوه بر پیامدهای قانونی سنگین،میتواند زمینهساز حوادث تلخ و جبرانناپذیری شودکه پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه قاطع برخورد خواهد کرد.