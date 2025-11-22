

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ علی اسدالهی گفت:پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال یک جوان مجروح به بیمارستان،مأموران انتظامی استان با حضور در بیمارستان مورد نظر افرادی که مجروح را به بیمارستان رسانده بودند،شناسایی و بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز افزود:فرد مجروح هم‌اکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و وضعیت او توسط تیم درمانی در حال پیگیری است.

سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه با انجام تحقیقات تکمیلی،مالک سلاح شناسایی و دستگیر شده گفت: مأموران ضمن حضور در صحنه ی حادثه،یک قبضه سلاح وینچستر به‌همراه تعدادی فشنگ کشف کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه بررسی انگیزه و جزئیات دقیق وقوع حادثه در پلیس آگاهی ادامه دارد،تأکید کرد: پس از تکمیل تحقیقات،اطلاعات تکمیلی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی ضمن هشدار نسبت به نگهداری و حمل سلاح‌های غیرمجاز افزود:استفاده از سلاح غیرمجاز علاوه بر پیامدهای قانونی سنگین،می‌تواند زمینه‌ساز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری شودکه پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه قاطع برخورد خواهد کرد.