فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌مناسبت هفته بسیج، محیط‌بانان را بسیجیان عرصه طبیعت دانست و گفت: روحیه ایثار و فداکاری در میان آنان به‌روشنی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رضا رستگار تأکید کرد؛ محیط‌بانان با حضور مستمر در سخت‌ترین شرایط، حافظ امنیت زیستی و صیانت از گونه‌های ارزشمند کشور هستند.

وی روحیه بسیجی محیط‌بانان را پشتوانه‌ای برای افزایش مشارکت مردمی و اجرای برنامه‌های حفاظتی دانست و تصریح کرد: پاسداری از طبیعت، جلوه‌ای روشن از فرهنگ بسیجی در خدمت به وطن است.

در تقویم رسمی ایران از ۲۹ آبان تا ۵ آذر هفته بسیج نام‌گذاری شده است.­