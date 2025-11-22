پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور بهمناسبت هفته بسیج، محیطبانان را بسیجیان عرصه طبیعت دانست و گفت: روحیه ایثار و فداکاری در میان آنان بهروشنی دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رضا رستگار تأکید کرد؛ محیطبانان با حضور مستمر در سختترین شرایط، حافظ امنیت زیستی و صیانت از گونههای ارزشمند کشور هستند.
وی روحیه بسیجی محیطبانان را پشتوانهای برای افزایش مشارکت مردمی و اجرای برنامههای حفاظتی دانست و تصریح کرد: پاسداری از طبیعت، جلوهای روشن از فرهنگ بسیجی در خدمت به وطن است.
در تقویم رسمی ایران از ۲۹ آبان تا ۵ آذر هفته بسیج نامگذاری شده است.