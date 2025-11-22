به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای جوان ۲۹ ساله مرگ مغزی ساکن قاین استان خراسان جنوبی به ۶ بیمار نیازمند در مشهد حیاتی دوباره بخشید.

خالقی افزود: در هزار و هفتصد و شصت و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «حمید اکبری» معرفی شده از بیمارستان شهدای شهرستان قاین پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی گفت: کلیه‌های این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به یک بانوی ۲۲ ساله ساکن بجنورد و یک مرد ۴۱ ساله ساکن مشهد، اهدا و پیوند شد.

مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: کبد زنده یاد اکبری برای پیوند به یک بیمار بدحال به بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد.

خالقی افزود: قرنیه‌های این بیمار مرگ مغزی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.