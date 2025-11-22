مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه ، از تعطیلی سینما‌های استان به‌مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ، محمد جواد کنجوری گفت: حسب تصمیمات متخذه، سینما‌های استان از ابتدای روز یکشنبه ۲ آذرماه لغایت پایان روز دوشنبه سوم آذرماه بصورت کامل تعطیل خواهد بود.

وی افزود: سینما‌ها از روز سه شنبه چهارم آذرماه با اکران کلیه عناوین بصورت نیم بهاء به برنامه‌های خود ادامه خواهند داد و علاقمندان جهت تهیه بلیت می‌بایست به نشانی www.gisheh۷.ir مراجعه نمایند.