مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه ، از تعطیلی سینماهای استان بهمناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ، محمد جواد کنجوری گفت: حسب تصمیمات متخذه، سینماهای استان از ابتدای روز یکشنبه ۲ آذرماه لغایت پایان روز دوشنبه سوم آذرماه بصورت کامل تعطیل خواهد بود.
وی افزود: سینماها از روز سه شنبه چهارم آذرماه با اکران کلیه عناوین بصورت نیم بهاء به برنامههای خود ادامه خواهند داد و علاقمندان جهت تهیه بلیت میبایست به نشانی www.gisheh۷.ir مراجعه نمایند.