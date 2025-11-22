پخش زنده
امروز: -
سفیر جمهوری کرهجنوبی در ایران، در سفر به سیستان و بلوچستان و بازدید از موزه منطقهای جنوبشرق، این مجموعه را «میراثگاهی یگانه و الهامبخش» خواند و گفت: بازدید از آثار مربوط به رستم و شهر سوخته، درک مرا از هویت ایرانی و ظرفیتهای فرهنگی این منطقه بسیار عمیق کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما کیمجون پیو با اشاره به پیوند تاریخی منطقه سیستان با اسطوره رستم، اظهار کرد: پیش از سفر، هیجان بسیاری داشتم؛ زیرا سیستان زادگاه رستم، یکی از بزرگترین قهرمانان ادبیات جهان است. بازدید از موزه برای من تنها یک برنامه رسمی نبود بلکه فرصتی بود برای مواجهه با ریشههای ژرف سنت پهلوانی ایران.
وی افزود: مجسمه چشمگیر رستم در لابی اصلی موزه، نخستین تصویری بود که مرا تحت تأثیر قرار داد. مردم این منطقه رستم را نه فقط یک قهرمان اسطورهای، بلکه نماد هویت و غرور محلی میدانند و این پیوند فرهنگی بهروشنی در فضای موزه جریان دارد.
سفیر کرهجنوبی همچنین روایت یک مورخ محلی درباره «هفتخان رستم» را از لحظات ویژه سفر خود دانست و گفت: این روایت نهتنها جنبههای حماسی شاهنامه، بلکه مضامین اخلاقی، انسانی و نمادین آن را برای من بهصورتی عمیقتر روشن کرد. فضیلتهایی، چون شجاعت، خرد، صبر و مسئولیتپذیری که در شخصیت رستم دیده میشود، هنوز در میان مردم این خطه طنینانداز است.
کیمجون پیو بخش شهر سوخته در موزه را «یکی از مهمترین نقاط عطف بازدید» توصیف کرد و گفت: اگرچه میدانستم شهر سوخته در سال ۲۰۱۴ در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده، اما مشاهده مستقیم آثار بهجامانده از این تمدن، درکی روشن از این حقیقت به من داد که این شهر نه یک سکونتگاه محلی، بلکه مرکز تبادل فرهنگی و تمدنی در هزارههای پیشین بوده است.
وی با اشاره به رونق شهر سوخته در بازه ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ پیش از میلاد افزود: آثار موجود نشان میدهد شرق ایران تمدنی مستقل، پیچیده و خلاق داشته است؛ تمدنی که گاه در سایه فرهنگهای غرب ایران قرار گرفته، اما شواهد باستانشناسی، جایگاه واقعی آن را آشکار میکند.
سفیر کرهجنوبی از چشم مصنوعی ۲۸۰۰ ساله، جام مشهور «بز انیمیشن»، صنایع فلزی، منسوجات، سفالینهها و جواهرات شهر سوخته به عنوان «گنجینههایی حیرتانگیز» یاد کرد و گفت: این آثار نشاندهنده فناوری پزشکی پیشرفته، نوآوری تصویری و مهارت هنری منحصربهفرد مردم آن دوران است.
او یکی از لحظات شخصی و تأثیرگذار بازدید را مشاهده سنگ آسیاب باستانی دانست و افزود: شباهت این ابزار با سنگ آسیابهای سنتی کرهای برایم شگفتانگیز بود. در کره به دسته سنگ آسیاب «ائوچئوگونی» گفته میشود و حتی یک اصطلاح رایج از آن مشتق شده است. دیدن ریشههای مشترک ابزارهای باستانی ایران و کره، نشان میدهد که با وجود فاصله جغرافیایی، سبکهای زندگی مردمان ما در گذشته بهطرزی قابل توجه به هم نزدیک بوده است.
کیمجون پیو بازدید از موزه بزرگ زاهدان را «فراتر از یک گردش علمی» و «مواجهه با حافظه زنده تمدنهای کهن ایران» توصیف کرد و افزود: روح پهلوانی رستم، خلاقیت تمدن شهر سوخته و شباهتهای فرهنگی میان ایران و کره، این بازدید را برای من به تجربهای الهامبخش تبدیل کرد. امیدوارم همکاریهای فرهنگی و تاریخی میان جمهوری کره و جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش گسترش یابد.