کتابخانه شهید باهنر با ۲۶ هزارجلد کتاب در منطقه یک تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آزاده نظربلند، مدیرکل نهاد کتابخانهها در آیین بازگشایی این کتاب خانه گفت: برای نخستینبار در منطقه یک، بخش اختصاصی مشاوره مادر و کودک در این کتابخانه راهاندازی شده است. همچنین در بخش کودک، بازیهای آموزشی و فکری، میزهای الکترونیکی و یک اتاق بازی مجزا طراحی کردهایم تا کودکان در فضایی جذاب، امن و فعال از خدمات فرهنگی بهرهمند شوند.
وی در ادامه با اشاره به امکانات جدید افزود: در بخش نوجوان یک ساختکده تجهیز کردهایم که در آن ابزارهای کارگاهی و آموزشی متنوع قرار دارد. این آمادگی وجود دارد که دانشآموزان مدارس منطقه در قالب برنامههای گروهی از این بخش استفاده کنند.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: هدف اصلی ما توسعه و تنوع دسترسی است تا همه مردم، در هر نقطه کشور، بتوانند از خدمات و منابع کتابخانهای بهرهمند شوند.
نظربلند با تأکید بر توسعه زیرساختهای فرهنگی افزود: توسعه این خدمات از طریق بازطراحی کتابخانههای قدیمی، افتتاح کتابخانههای جدید و افزایش کتابخانههای سیار در حال انجام است. تلاش میکنیم مفهوم کتابخانه برای همه را بهطور واقعی اجرا کنیم.
او در ادامه با اشاره به توجه ویژه نهاد به افراد دارای معلولیت گفت: برای سهولت حرکت نابینایان در این کتابخانه، مسیرهای ویژه با علائم برجسته روی زمین طراحی شده تا آنان بتوانند مسیر ورود و خروج خود را بهراحتی پیدا کنند. اینها تنها بخشی از اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت خدمات کتابخانههای کشور انجام میدهیم.
نهاد کتابخانههای عمومی حال حاضر ۴۲۲۹ کتابخانه فعال دارد که از این تعداد حدود ۸۰۰ کتابخانه روستایی و ۵۰۰ نقطه خدمت توسط ۶۷ کتابخانه سیار پوشش داده میشود.