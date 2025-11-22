پخش زنده
امروز: -
هفدهمین دوره جشنواره سراسری نخستین واژه «آب» با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و دبستان پیوند مهر در محل تصفیهخانه آب شرب شهید نظری کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه این جشنواره که هرساله با همکاری شرکتهای آبوفاضلاب و آموزشوپرورش برای دانشآموزان کلاس اول ابتدایی اجرا میشود، با هدف آشنایی کودکان با اهمیت آب، مصرف بهینه و فرآیند تأمین و تصفیه آب سالم طراحی شده است.
در این رویداد، دانشآموزان در بخشهای مختلف همچون برنامههای آموزشی، اجرای سرود و کارگاه نقاشی شرکت کردند و به صورت کاربردی با ضرورت حفاظت از منابع آبی آشنا شدند.
در پایان مراسم، از برندگان مسابقه نقاشی جشنواره با اهدای لوح تقدیر و بستههای فرهنگی تجلیل بهعمل آمد.
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش آموزش از سنین پایه، بر این نکته تأکید دارد که ترویج فرهنگ درست مصرف آب در میان کودکان، زمینهساز شکلگیری جامعهای مسئولیتپذیر و آگاه در آینده خواهد بود.