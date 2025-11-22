خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ساتبا، مونا وثوقی‌فرد، مدیرکل دفتر مهندسی و استاندارد‌های فنی ساتبا، از دستاورد‌های قابل توجه اجرای طرح‌های اصلاح روشنایی معابر در کشور خبر داد و اعلام کرد: با پیشرفت این طرح‌ها در قالب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، به‌طور متوسط هر هفته حدود یک مگاوات از توان مصرفی شبکه برق کشور کاهش می‌یابد.

وی با تشریح گستره اجرایی این طرح افزود: پروژه اصلاح روشنایی معابر هم‌اکنون در ۱۱ شرکت توزیع نیروی برق در سطح کشور در حال اجراست و۶ شرکت توزیع دیگر نیز در آستانه ورود به مرحله عملیاتی قرار دارند.

وثوقی‌فرد همچنین نتایج حاصل از اجرای طرح را تشریح کرد و گفت: تا کنون بیش از ۱۷۰ هزار چراغ معابر با تجهیزات کم‌مصرف جایگزین شده و این اقدام موجب کاهش ۲۴ مگاواتی توان مصرفی کشور شده است.

وی افزود: این میزان کاهش توان، از منظر انرژی، معادل تولید یک نیروگاه خورشیدی ۶۵ مگاواتی است و نشان می‌دهد اجرای طرح تا چه اندازه در بهبود تراز انرژی و مدیریت بار شبکه مؤثر بوده است.

مدیرکل دفتر مهندسی و استاندارد‌های فنی ساتبا همچنین به شاخص‌های اقتصادی پروژه اشاره کرد و گفت: شاخص سرمایه‌گذاری در این طرح حدود ۸۷ دلار به ازای هر کیلووات است که رقم مطلوبی در مقایسه با هزینه‌های احداث نیروگاهی محسوب می‌شود.

وثوقی‌فرد در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار طرح افزود: ساتبا با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق، اجرای چنین پروژه‌هایی را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی ارتقای بهره‌وری انرژی دنبال می‌کند و توسعه آن را در کل کشور در دستور کار قرار داده است.