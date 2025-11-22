به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر اعلام کرد : با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های نوبت عصر شهرستان بندر ماهشهر امروز شنبه ۱ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین برای روز یکشنبه وضعیت آلودگی هوا مجدداً در کارگروه اضطرار آلودگی هوا بررسی شده و نتیجه تصمیمات اتخاذشده به همشهریان محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به علت آلودگی هوا فعالیت مدارس و دانشگاه های شهرستان های اهواز ، باوی ، حمیدیه ، کارون و شوشتر امروز و فردا (اول و دوم آذر) و شهرستان دشت آزادگان امروز به صورت مجازی می باشد .