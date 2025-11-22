رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چالوس از مشارکت فعال بخش خصوصی در امدادرسانی و تأمین امکانات رفاهی برای نیروهای امدادگر در آتش‌سوزی منطقه الیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد ولی‌پور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چالوس با تقدیر از احساس مسئولیت بخش خصوصی گردشگری منطقه، گفت: هتل‌ها و واحدهای پذیرایی بین‌راهی در تأمین خوراک روزانه امدادگران و همکاری با نیروهای امدادی نقش مؤثری ایفا کردند.

وی با بیان اینکه محوطه تاریخی الیت که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده، از این حادثه آسیبی ندیده است، افزود: این همکاری‌ها نشان‌دهنده همبستگی و تعامل سازنده بخش خصوصی و نهادهای دولتی در شرایط بحرانی است.

ولی‌پور گفت: این حادثه فرصتی برای بررسی و تقویت زیرساخت‌های ایمنی در مناطق گردشگری، به ویژه در مناطق پرخطر ایجاد کرده است.

وی در پایان بر لزوم توجه به مدیریت بحران و افزایش آمادگی برای رویدادهای مشابه در آینده تأکید کرد.