این رزمایش در قالب طرح اقدام مدیریت محلهمحور با هدف رسیدگی به مشکلات محلات کم برخوردار آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.محمدعلی طالبی استاندار کرمان در مراسم آغاز این رزمایش با بیان اینکه بسیج از ابتدا برای حل مسائل واقعی مردم شکل گرفت، تأکید کرد: بسیج یک شبکه اجتماعی مردمی است که برای خدمترسانی ایجاد شده و امروز نیز در محوریت طرح محلهمحور نقشی بیبدیل دارد.
وی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت مدیریت محله محور گفت: در چندین جلسه که با حضور استانداران و رئیسجمهور برگزار شد، ضرورت ایجاد همافزایی در رسیدگی به محلات مورد تأکید قرار گرفت و خوشبختانه در کرمان نیز شاهد شکلگیری همافزایی مناسبی هستیم و ۱۱۹ شورای پیشرفت محله برای هماهنگی دستگاهها فعال شده است.
استاندار کرمان با انتقاد از توقف فعالیت دفاتر تسهیلگری اظهار کرد: این دفاتر میتوانستند نقش بسیار مؤثری در مسئلهشناسی محلات و هماهنگی دستگاهها داشته باشند. واقعاً تعجببرانگیز است که با وجود هزینه و ظرفیت مناسب، این ساختار تعطیل شد.
طالبی مهمترین مراحل مداخله محلهمحور را شامل سه بخش مسئلهشناسی دقیق محلات، اقدام و پیگیری مؤثر با تعیین متولی مشخص برای هر مسئله و توانمندسازی اجتماعی و ایجاد شبکههای امیدآفرین دانست.
وی با اشاره به ضرورت شکلگیری شبکههای مردمی گفت: تشکیل گروههای نوجوانان، معلمان، کسبه و سایر اقشار میتواند شبکهای از امید اجتماعی را در محلات ایجاد کند. این فعالیتها ممکن است کوچک به نظر برسند، اما اثرات بزرگ و ماندگاری دارند.
استاندار کرمان مهمترین خدمات مورد نیاز محلات کمتر برخوردار را خدمات آموزشی، خدمات اجتماعی، عمرانی و محیطی و خدمات اقتصادی برشمرد.
سردار محمدعلی نظری فرمانده سپاه ثارالله استان نیز در این مراسم با اشاره به وجود حدود هفت محله کمبرخوردار با جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در شهر کرمان و حاشیههای سرآسیاب، گفت: این محلات به دلیل دیدهنشدن در نظامات شهری و اقتصادی، سالها با انباشت مشکلات روبهرو بودهاند و تابآوری اجتماعی و کالبدی بسیار پایینی دارند. در بحرانها نخستین مناطقی هستند که آسیب میبینند.
وی با یادآوری آغاز فعالیت دفاتر تسهیلگری در سالهای گذشته توسط استانداری، افزود: این دفاتر با رویکرد علمی به حل مسئله وارد میدان شدند و در کنار آن، سپاه نیز قرارگاههای جوادالآئمه (علیه السلام) را برای ساماندهی محلات راهاندازی کرد.
نظری اجرای موفق طرح ساماندهی شهرک اللهآباد را نمونهای از همکاری مؤثر دستگاهها دانست و گفت: این پروژه با مشارکت مجموعهای از نهادها از جمله آب منطقهای، بنیاد مسکن، شهرداری و راه و شهرسازی به نتیجه رسید.
وی با تأکید بر اینکه چرخه فقر در این محلات باید متوقف شود، بیان کرد: کودکانی که به دلیل مشکلات مالی تحصیل را رها میکنند، بعدها با آسیبهای اجتماعی روبهرو میشوند و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکند. طرح کرامت با هدف توانمندسازی و مشارکت مردمی شکل گرفت تا همین روند متوقف شود.
به گفته فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، در قالب طرح کرامت تاکنون ۶۵ محله در کرمان و ۱۸ شهرستان استان تحت پوشش قرار گرفتهاند.