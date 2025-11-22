به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع میهن برگزار شد ۱۶ شمشیرباز از شهرستان‌های اردبیل، نیر، سرعین و پارس‌آباد در سالن شمشیربازی زنده یاد آیدین مجرد آزاد به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات ‌و بعد از برگزاری ۴۲ بازی گروهی و حذفی، محمدرضا وثوقی از نیر به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات دست یافت، احمدرضا کنعانی از سرعین نقره گرفت و عرفان سیفی از اردبیل و امیررضا کنعانی از سرعین به صورت مشترک سوم شدند و گردن آویز برنز گرفتند.