پخش زنده
امروز: -
مسابقات شمشیربازی قهرمانی بزرگسالان استان اردبیل با قهرمانی محمدرضا وثوقی از شهرستان نیر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع میهن برگزار شد ۱۶ شمشیرباز از شهرستانهای اردبیل، نیر، سرعین و پارسآباد در سالن شمشیربازی زنده یاد آیدین مجرد آزاد به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات و بعد از برگزاری ۴۲ بازی گروهی و حذفی، محمدرضا وثوقی از نیر به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات دست یافت، احمدرضا کنعانی از سرعین نقره گرفت و عرفان سیفی از اردبیل و امیررضا کنعانی از سرعین به صورت مشترک سوم شدند و گردن آویز برنز گرفتند.