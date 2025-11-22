مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از داوری ۱۵۰ اثر هنرمندان استان در هشتمین دوره مهر اصالت ملی خبر داد و گفت: ۸۵ محصول در این دوره پذیرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین ایزدی در حاشیه برگزاری هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی که در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، گفت: در این دوره ۱۵۰ اثر از هنرمندان و صنعتگران استان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت ۸۵ محصول پذیرفته شد.

وی با اشاره به تنوع آثار ارسالی افزود: آثاری همچون لاکتراشی، سفال و سرامیک، نمدمالی، نساجی سنتی، منبت چوب، رودوزی‌های سنتی و مصنوعات چوبی از شهرستان‌های مختلف استان به این دوره ارسال شده بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اهداف این رویداد تصریح کرد: این داوری با هدف حمایت از تولیدکنندگان، حفظ اصالت هنرهای سنتی و افزایش کیفیت محصولات برگزار شده است.

ایزدی در پایان بر لزوم تولید محصولات کاربردی و تعامل دستگاه‌های اجرایی برای خرید صنایع‌دستی استان به عنوان سوغات تأکید کرد.