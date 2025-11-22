به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی سری زدیم به شاگرد استاد شهریار و یکی از شاعران نامدار منطقه شمالغرب کشور استاد رحیم اسداللهی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل استاد رحیم اسداللهی سال ها در محضر استاد شهریار بهره برده و استاد شهریار اسداللهی را قارتال(عقاب) خطاب می كرد كه به معنی احاطه در شعر و ادب است.

'منظومه شمس ولایت' ، 'نوید وصال' ، 'سرعین در آینه قلم' ، 'مشاركت و خلاقیت در آموزش و پرورش' ، 'ساوالان قارتلی' ، 'ای سرعین' و 'قارتلین قیزیل قصری' از جمله كتاب های رحیم اسداللهی شاعر نام آشنای سرعینی است.