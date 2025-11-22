به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نازیلا یوسفی، رئیس مرکز مدیریت پایش و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو در در نشست هفته جهانی مقاومت میکروبی گفت: مصرف غیرمنطقی دارو‌ها یک چالش بزرگ در جهان برشمرده شده است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده بیش از نیمى از دارو‌ها به طور نامناسب تجویز، توزیع یا مصرف مى‌شوند و نیمى از بیماران در مصرف صحیح آنها کوتاهى مى‌کنند.

یوسفی با بیان اینکه آمار دقیقی از مصرف آنتی بیوتیک نداریم، افزود: بررسی ۱۴۰ میلیون نسخه تامین اجتماعی در سال ١۴٠٣ نشان داد که ۳۴.۴ درصد نسخ حاوی آنتی بیوتیک بودند و در ۴٣.۵ درصد نسخ آنتی بیوتیک تزریقی داشتیم. بر اساس آمار‌ها در نسخ سرپایی از سال ۷۷ تا کنون میزان آنتی بیوتیک‌ها کاهش داشته، اما مصرف در بیمارستان‌ها و دارو‌های خارج از نسخه افزایشی بوده است و در این باره چالش جدی در حوزه توزیع داروخانه‌ای داریم.

وی با اشاره به جایگاه ایران در مصرف آنتی بیوتیک در جهان گفت: در سال ٢٠٢٠ ایران در بین ۲۰ کشور از نظر مصرف آنتی‌بیوتیک براساس میانگین دوز تجویز روزانه به ازاى ١٠٠٠ نفر در رتبه سوم بعد از اوگاندا و نپال قرار گرفته، این دو کشور اقداماتی برای کنترل مصرف داشتند، اما روند ما صعودی بوده و پیشتاز در بین کشور‌های پرمصرف هستیم. در زمینه مصرف آنتی‌بیوتیک‌های با پتانسیل بالای مقاومت زیاد مثل آزیترومایسین هم جزو کشور‌های با روند افزایشی هستیم.

یوسفی درباره اقدامات سازمان غذا و دارو در زمینه مصرف منطقی دارو‌های ضد میکروبی اظهار کرد: تشکیل کارگروه تخصصى با سازمان تامین اجتماعى و معاونت غذا و دارو، رنگ‌بندى آنتی‌بیوتیک‌ها در ساماته نسخه الکترونیک تامین اجتماعى، ثبت شکایت اولیه بیمار براى تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعى، نمایش پیام هشدار کوتاه براى ۶ آنتی‌بیوتیک پرمصرف، کرد در سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعى، تدوین راهنماى بالینى دو بیمارى شایع فارنزیت و سینوزیت از سوی معاونت غذا و داروى تهران، بررسى نتایج پایش نسخ یزشکان در سامانه و بازخورد به پزشکان، همچنین بررسى نتایج پایش مصرف آنتی‌بیوتیکک در بیمارستان‌هاى آموزشى سراسر کشور و… از جمله این اقدامات هستند.