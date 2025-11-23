پخش زنده
امروز: -
قرار گرفتن طولانی مدت در ساعات ۱۰ صبح تا چهار بعدازظهر بدون استفاده از محافظ ضررهای جدی را برای بدن به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،با وجود اینکه بسیاری از افراد برای تامین ویتامین دی و برنزه شدن، خود را در معرض آفتاب قرار می دهند ، اما قرارگیری طولانی مدت زیر نورخورشید می تواند سلامت پوست را به طور جدی تهدید کند.
تحقیقات نشان داده است افرادی که در ساعات اوج تابش آفتاب بیرون می مانند ، بیش از دیگران در معرض آسیب ها و عوارض ناشی از نور خورشید قرار دارند،بنابراین بهتر است افراد در ساعات ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر که شدت آفتاب زیاد است حتما از کرم های ضدآفتاببا دوز کافی استفاده کنند و با بهره گیری از پوشش فیزیکی مناسب مانند لباس های آستین بلند ،کلاه و عینک آفتابی ، از پوست خود در برابر نور خورشید محافظت کنند.
آفتاب سوختگی
۱- باعث سرطان پوست میشود.
این یکی از بارزترین آسیبهایی است که خورشید میتواند به سلامتی شما وارد کند. افراد زیادی بر اثر ملانوم جان خود را ازدست میدهند و به استثنای این، سالانه حدود ۵.۴ میلیون نفر دچار سرطان پوست غیر ملانوم میشوند که قابل درمان هستند.
۲- به بینایی آسیب میرساند.
آفتاب و نور ماورا بنفش به شبکیه چشم که مسئول مرکز بینایی است آسیب میرساند و حتی میتواند بینایی را در شرایط عادی نیز مختل کند.
۳- باعث آسیبهای پوستی میشود.
نور خورشید علاوه بر ملانوم، میتواند حتی پس از مدت زمان کوتاه و بیرون رفتن بدون محافظ مناسب به پوست آسیب برساند. سرطان پوست نوع شدیدی از پیری پوست است که قبل از آن پوست دچار خطوط ریز، چین و چروک، کک و مک و مویرگهای شکسته میشود. این موارد همگی نشانههای آسیب دیدگی پوست است بنابراین هر بار که بدون استفاده از ضد آفتاب بیرون از منزل میروید، روند پیری پوست خود را تسریع میکنید.
۴- موجب گرما زدگی میشود.
اگر مدت زمان زیادی را بیرون از منزل و در معرض آفتاب بوده باشید دچار گرمازدگی میشوید. این شرایط زمانی رخ میدهد که دمای بدن به حدی بالا رود که قادر به خنک کردن آن نباشید. علاوه بر این، این اتفاق میتواند خیلی سریع رخ دهد به طوری که دمای بدن در عرض ۱۰ دقیقه ممکن است به ۴۱ درجه سانتی گراد برسد. درصورت عدم درمان سریع، این مشکل میتواند منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.
۵- باعث آفتاب سوختگی میشود.
وقتی بیش از حد در معرض آفتاب باشید، با پوستی قرمز و دردناک روبهرو میشوید و حتی اگر این آفتاب سوختگی جزئی به نظر برسد، اما هنوز هم میتواند منجر به سرطان پوست شود. از طرفی دیگر آفتاب سوختگی شدید میتواند باعث ایجاد تاول، بثورات برجسته، تب و لرز، حالت تهوع و سرگیجه نیز شود که باید توسط پزشک معالجه شود.
۶- موجب کم آبی بدن میشود.
پس از گذراندن تمام روز در بیرون از منزل و در معرض آفتاب، کمبود آب بدن غیر معمول نیست. این اتفاق حتی میتواند در صورت عدم نور خورشید نیز رخ دهد. به همین دلیل ممکن است خستگی، سرگیجه، حواس پرتی و سایر علائم نه چندان خوشایند را تجربه کنید که بسته به شدت آنها نیاز به آزمایش IV برای جبران مایعات بدن دارید.
۷- موجب سردرد و میگرن میشود.
برخی از افراد در صورتی که در معرض آفتاب باشند به راحتی سردرد یا میگرن میگیرند، زیرا نور خورشید میتواند سردردهای ضربان دار و دردناکی را ایجاد کند. برای پیشگیری از این اتفاق، از کلاه استفاده کنید تا این اشعههای مضر خورشید را از چشم و گردن، قفسه سینه، صورت و پشت خود دور نگه دارید.
۸- میتواند باعث آب مروارید شود.
عینک آفتابی برای محافظت از چشم دربرابر آفتاب بسیار مفید است، زیرا اشعه ماورابنفش خطر آب مروارید - نوعی آسیب چشم که باعث بینایی کدر و تار شده یا موجب کوری میشود - را افزایش میدهد. برای حفظ سلامتی چشمان خود از عینک آفتابی با ۹۹-۱۰۰ درصد محافظت دربرابر اشعه ماورا بنفش استفاده کنید.
۹- میتواند آلرژی را تحریک کند.
پروتوپورفیریای اریتروپوئتیک مشکلی نادر است، اما اگر به آن مبتلا شوید میتواند ناخوشایند باشد. این وضعیت که در اصل آلرژی به آفتاب است، منجر به تورم، سوزش، خارش و قرمزی پوست در طی یا پس از قرارگیری در معرض آفتاب میشود. حتی اگر علائم در طی چند روز نیز از بین برود، اما فوق العاده ناخوشایند است.
۱۰- میتواند نفس کشیدن را سخت و دچار مشکل کند.
گذراندن زمان زیاد در معرض آفتاب، صرفا باعث آفتاب سوختگی و کمبود آب بدن نمیشود و میتواند در تنفس شما نیز اختلالی ایجاد کند. اگر از گرما زدگی رنج میبرید، تنفس شما بسیار سریع و کم عمق میشود که میتواند به طرز باورنکردنی ترسناک و تهدید کننده زندگی باشد.
۱۱- میتواند باعث خستگی ناشی از گرما شود.
در حالی که گرما زدگی نیز به قدر کافی رعب آور است، اما نور خورشید میتواند باعث بیماری جدی دیگری به نام خستگی گرمایی شود. این اتفاق زمانی میافتد که با تعریق بسیار مقدار زیادی از آب و نمک بدن را از دست داده باشید. این شرایط منجر به سردرد، حالت تهوع، سرگیجه و علائم دیگری که نیاز به مراقبت پزشکی دارند، میشود.
۱۲- موجب سرکوب سیستم ایمنی میشود.
موارد زیادی باعث سرکوب سیستم ایمنی میشوند و خورشید یکی از آنهاست. اگر میزان اشعه ماورابنفش بیش از حد باشد، سیستم ایمنی نمیتواند به درستی عمل کند و ضعیف میشود و در نتیجه توانایی محافظت از پوست در برابر مواردی مانند سرطان و عفونتها را کاهش میدهد. برای پیشگیری و کمک به سلامت بدن خود تا حد ممکن دور از معرض نور مستقیم خورشید باشید.
۱۳- باعث ایجاد ملاسما میشود.
ملاسما از ترکیب نورخورشید و افزایش میزان استروژن و پروژسترون ایجاد و باعث ظهور لکههای تیره روی گونه و پیشانی میشود. درمان آن فوق العاده دشوار است، زیرا با تغییر در رنگدانههای پوستی سروکار دارد؛ بنابراین خانمهایی که قرصهای پیشیگیری از بارداری مصرف میکنند، باردار هستند و پوست تیرهای دارند باید از نور خورشید به دور باشند و از پوست خود محافظت کنند.
۱۴- موجب تپش قلب میشود.
وقتی در هوای گرم و آفتابی بیرون از منزل هستید، قلب شما مجبور است سریعتر گرم شود وخون بیشتری را پمپاژ کند تا خون به درستی در رگهای شما جریان یابد و چنانچه در بخش بهداشت و سلامت نمناک میخوانید این میتواند به معنای گردش خون ۴ برابر بیشتر از گردش خون در هوای خنک باشد. به همین دلیل افراد مبتلا به بیماریهای قلبی ممکن است بخواهند از سرگیجه یا افتادن به دلیل افزایش جریان خون پیشگیری کنند.
۱۵- باعث ایجاد کراتوز آکتینیک میشود.
کراتوزآکتینیک یک بیماری پوستی ناشی از قرارگیری طولانی مدت در معرض آفتاب است که موجب ایجاد ضایعات پوسته پوسته و مسطحی روی پوست میشود. شاید به نظر مشکلی نباشد، اما اجازه ندهید آنها خود به خود از بین بروند. این ضایعات پیش سرطانی محسوب میشوند و اگر درمانی برای آنان صورت نگیرد میتوانند تبدیل به سرطان پوست شوند.
۱۶- میتواند باعث ناخنک چشم شود.
یکی دیگر از مشکلات مربوط به اشعه ماورابنفش، ناخنک چشم - رشد بافتی که از گوشه چشم شروع میشود و میتواند به قرنیه منتقل شده و به بینایی آسیب برساند – میباشد. کسانی که در فضای باز کار میکنند یا زیاد موج سواری میکنند مستعد این بیماری هستند. ناخنک چشم معمولا ناشی از نور خورشید است، اما با خشکی چشم ناشی از باد و گرد و غبار نیز ایجاد میشود.
۱۷- میتواند موجب سنکوپ گرمایی شود.
سنکوپ یا غش حالتی است که در آن فشار خون افت کرده و خون کافی به مغز نمیرسد. این شرایط زمانی رخ میدهد که بیرون از منزل و تحت گرما و زیر نور خورشید باشید. برای پیشگیری از آن بدن خود را مرطوب نگه دارید و لباسی بپوشید که ورود اشعه ماورابنفش را مسدود کند.
۱۸- ممکن است دچار گرفتگی عضلانی شوید.
اگر بیرون از منزل و زیر نور آفتاب درحال کار هستید- خصوصا کار سنگین- به دلیل تعریق زیاد و از دست دادن نمک و مایعات بدن، ممکن است دچار گرفتگی و اسپاسم عضلانی شوید که با ماساژ دادن میتوان این گرفتگی را برطرف کرد.
۱۹- باعث عرق سوز شدن میشود.
هنگامی که زمان زیادی را در آفتاب میگذرانید، در اثر تعریق زیاد پوست شما تحریک شده و جوشهای قرمز یا تاول ظاهر میشود. این بثورات معمولا در نواحی از بدن که بیشتر عرق میکنند مانند کشاله ران، زیر سینه، خط آرنج و گردن یا قسمت فوقانی قفسه سینه ایجاد میشوند. با استفاده از پودرهای عرق گیر و خنک نگه داشتن این نواحی میتوانید این وضعیت را درمان کنید.
۲۰- موجب بروز دژنراسیون ماکولا میشود.
دژنراسیون ماکولا یکی از علل کاهش بینایی میباشد و این اتفاق زمانی رخ میدهد که قسمت مرکزی شبکیه چشم تخریب شود که در پی آن خواندن، رانندگی و حتی تشخیص چهره دشوار خواهد شد. در حالی که این مشکل با افزایش سن رخ میدهد، اما همچنان علت دقیق آن مشخص نیست.