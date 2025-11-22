به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: صبح امروز با تقویت زبانه‌های سیستم پر فشار وقوع و تشدید یخبندان شبانه را در برخی از نقاط استان شاهد بودیم، اما بر اساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی شرایط جوی تا اواسط هفته پایدار و یکنواخت خواهد بود.

زارعی افزود: به لحاظ دمایی هم در این مدت با اسقرار زبانه‌های سیستم پر فشار تدوام یخبندان شبانه در مناطق سردسیر استان قابل پیش بینی است.

وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۸ درجه زیر صفر سردترین و طبس با حداکثر دمای ۲۴ درجه گرمترین نقطه استان بود.



کارشناس هواشناسی استان افزود: نوسانات دمایی مرکز استان هم بین منفی ۳ درجه و ۲۱ درجه گزارش شده است و ۱۱ ایستگاه هواشناسی استان دمای زیر صفر را ثبت کردند.